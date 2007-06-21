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۳۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

رئیس سازمان بازرسی کل کشور :

عدم شناخت حق در دستگاه قضا مهمترین چالش این مجموعه است

عدم شناخت حق در دستگاه قضا مهمترین چالش این مجموعه است

در برخی دستگاههای قضایی کشور شناخت دقیقی از حق وجود ندارد اما به زودی برای مقابله با این چالش برنامه های جدیدی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حجت الاسلام محمد نیازی صبح امروز در مراسم افتتاحیه برنامه های هفته قوه قضاییه مازندران افزود : مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی شناخت حق و ارائه حکم بر اساس آن است است و قاضی باید قبل از حکم به طور دقیق موضوع پرونده را مورد بررسی قرار دهد و از احقاق حق طرفین اطمینان حاصل کند.

وی افزود : در دستگاه قضایی توجه کمتری به موضوع مدیریت قضایی شده است اما با تحقق عدالت و الگو قرار دادن مولای متقیان در اجرای آن دادگستری و بدنه دستگاه قضایی کشور عاری از هرگونه فساد خواهد شد .

نیازی ، شاخص مدیریت موفق را در نظارت بر زیرمجموعه های هر دستگاه برشمرد و یادآور شد : بیشتر قضات کشور انسان های صالح ، امین ، بردبار و عادل هستند و از میان درستکارترین افراد انتخاب شده اند.

وی خاطر نشان کرد : سازمان بازرسی کل کشور بخشی از قوه قضاییه است و نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین با همکاری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی میسر خواهد بود.

نیازی مسئولیت اصلی سازمان بازرسی کل کشور را پیشگیری از وقوع تخلف اعلام کرد و یادآور شد : رویکرد این نهاد اصلاح جامعه و سازمان های مختلف است و در این مسیر به طور جدی اقدام خواهد کرد .

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین طی سخنانی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته اظهار داشت : یکی از وظایف دستگاه قضا در حکومت اسلامی دستیابی و طرفداری از حقوق فردی ، اجتماعی و احیا و گسترش عدالت در جامعه است.

حجت الاسلام حسین طالبی افزود : قاضی در جمهوری اسلامی ایران پایبند اجرای عدالت است و هیچ مقامی نمی تواند حق وی را از اجرای عدالت سلب کند.

وی بیان داشت : دفاع از حقوق عموم ، پاسداری از حکمیت و تقسیم عادلانه حق مظلوم و ظالم از خصوصیات قاضی امین و عادل در نظام جمهوری اسلامی است .

در پایان این مراسم نمایشگاه توانمندی ها و فعالیت های دستگاه قضایی مازندران و دستگاه های مرتبط در ساختمان دادگستری شهرستان ساری گشایش یافت و شرکت کنندگان جلسه از آن بازدید کردند .

 

کد مطلب 505519

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