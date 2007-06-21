عدم شناخت حق در دستگاه قضا مهمترین چالش این مجموعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حجت الاسلام محمد نیازی صبح امروز در مراسم افتتاحیه برنامه های هفته قوه قضاییه مازندران افزود : مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی شناخت حق و ارائه حکم بر اساس آن است است و قاضی باید قبل از حکم به طور دقیق موضوع پرونده را مورد بررسی قرار دهد و از احقاق حق طرفین اطمینان حاصل کند.

وی افزود : در دستگاه قضایی توجه کمتری به موضوع مدیریت قضایی شده است اما با تحقق عدالت و الگو قرار دادن مولای متقیان در اجرای آن دادگستری و بدنه دستگاه قضایی کشور عاری از هرگونه فساد خواهد شد .

نیازی ، شاخص مدیریت موفق را در نظارت بر زیرمجموعه های هر دستگاه برشمرد و یادآور شد : بیشتر قضات کشور انسان های صالح ، امین ، بردبار و عادل هستند و از میان درستکارترین افراد انتخاب شده اند.

وی خاطر نشان کرد : سازمان بازرسی کل کشور بخشی از قوه قضاییه است و نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین با همکاری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی میسر خواهد بود.

نیازی مسئولیت اصلی سازمان بازرسی کل کشور را پیشگیری از وقوع تخلف اعلام کرد و یادآور شد : رویکرد این نهاد اصلاح جامعه و سازمان های مختلف است و در این مسیر به طور جدی اقدام خواهد کرد .

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین طی سخنانی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته اظهار داشت : یکی از وظایف دستگاه قضا در حکومت اسلامی دستیابی و طرفداری از حقوق فردی ، اجتماعی و احیا و گسترش عدالت در جامعه است.

حجت الاسلام حسین طالبی افزود : قاضی در جمهوری اسلامی ایران پایبند اجرای عدالت است و هیچ مقامی نمی تواند حق وی را از اجرای عدالت سلب کند.

وی بیان داشت : دفاع از حقوق عموم ، پاسداری از حکمیت و تقسیم عادلانه حق مظلوم و ظالم از خصوصیات قاضی امین و عادل در نظام جمهوری اسلامی است .

در پایان این مراسم نمایشگاه توانمندی ها و فعالیت های دستگاه قضایی مازندران و دستگاه های مرتبط در ساختمان دادگستری شهرستان ساری گشایش یافت و شرکت کنندگان جلسه از آن بازدید کردند .