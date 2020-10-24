  1. سیاست
  2. دولت
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

با تصمیم هیئت وزیران؛

دولت به دلیل شرایط کرونا از اماکن ورزشی اجاره‌بها نمی‌گیرد

دولت به دلیل شرایط کرونا از اماکن ورزشی اجاره‌بها نمی‌گیرد

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌توانند به دلیل شرایط کرونا همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را دریافت نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد با توجه به محدودیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ دریافت ننمایند.

هم چنین، وزارت و شرکت یادشده در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند به علت مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یکسال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌بها اعمال نمی‌گردد.

کد مطلب 5055196
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها