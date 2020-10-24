به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد با توجه به محدودیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ دریافت ننمایند.

هم چنین، وزارت و شرکت یادشده در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند به علت مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یکسال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌بها اعمال نمی‌گردد.