برگزاری همایش ها و گردهمایی ها در ایلام ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی صبح امروز شنبه در نشست ستاد بحران استان ایلام ضمن انتقاد از تعداد زیاد افراد حاضر در جلسه، افزود: امروز مهم‌ترین موضوع بحران استان کرونا است و در این بین دستگاه‌های اجرایی در رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی باید الگو و پیشگام باشند.

وی یکی از ضعف‌ها و معضلات در بحث کرونا را عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از کارکنان ادارات مبتلا به این بیماری شده‌اند و این نشان می‌دهد که دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در ادارات به درستی رعایت نشده است.

استاندار ایلام در ادامه گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها با جمعیت بالای ۱۰ نفر را ممنوع اعلام کرد و گفت: توصیه این است که حتی جلسات هم برگزار نشود مگر در صورت ضرورت آن هم باید با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و به صورت ویدئو کنفراس برگزار شود.

وی تاکید کرد: تعداد افراد در جلسات نبایست بیشتر از ۱۰ نفر بوده و سقف جلسه هم نبایست بیشتر از یک ساعت تداوم داشته باشد.

سلیمانی‌دشتکی در ادامه نسبت به اجرای دورکاری کارکنان در ادارات تاکید کرد و عنوان کرد: از مدیران می‌خواهم افراد دارای بیماری زمینه‌ای، افراد مسن، زنان باردار و یا دارای فرزند خردسال و … و یا افرادی که دارای علائم بیماری کرونا و یا حتی سرماخوردگی هستند برای عدم حضور در محل کار نهایت همکاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیران تا می‌توانند با دورکاری حضور افراد را در ادارات کم کنند.

وی برای چندمین بار خطر جدی کرونا را یادآور شد و گفت: امروز وضعیت کشور و استان در کرونا از مرز هشدار عبور کرده و در محدوده قرمز و خطرناک است و در این شرایط حیاتی است که همه ما مردم و مسئولان نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی احساس مسئولیت جدی داشته باشیم.

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد خوب ستاد مدیریت بحران در سال گذشته، خواستار آمادگی این ستاد در ایام پیش رو شد و گفت: پیش بینی درست، پیشگیری به موقع، ورود و مداخله به بجا در مراحل مختلف بحران، انعکاس جامع و کامل مشکلات مناطق سیل زده به مرکز و رایزنی گسترده در مرکز با مسئولان مربوطه در راستای اختصاص اعتبارات و جذب ۸۴۰ میلیارد تومان به استان و اهتمام جدی در فرایند بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده از عوامل موفقیت ما در مدیریت بحران بود.