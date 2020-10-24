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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹

جنبش اسلامی سودان:

برقراری روابط با رژیم اشغالگرِ مسجدالاقصی تأسف‌بار است

برقراری روابط با رژیم اشغالگرِ مسجدالاقصی تأسف‌بار است

جنبش اسلامی سودان با صدور بیانیه ای توافق عادی سازی این کشور با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم و اعلام کرد: برقراری روابط با رژیم اشغالگرِ مسجدالاقصی تأسف‌بار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش اسلامی سودان بیانیه ای را در محکومیت توافق عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش اعلام کرد: عادی‌سازی روابط با اسرائیل به معنای برقراری روابط با رژیمی است که سرزمین های اسلامی و مسجد الاقصی را اشغال کرده است.

جنبش اسلامی در بیانیه خود یادآور شده است: جای تأسف بسیار دارد که سودان به عادی سازی روابط با چنین رژیمی مبادرت ورزیده است.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: کمترین کاری که ملت سودان می‌تواند انجام دهد، اعلام مخالفت قاطع با هرگونه توافق با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنایتکارانه آن است.

کد مطلب 5055208

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