به گزارش خبرنگار مهر، «آقا سعید» با موضوع زندگی سعید جعفری شهید ۲۷ ساله‌ای که سال ۵۹ به شهادت رسید، ساخته شده است و به ابعاد مختلف شخصیت وی از زبان هم‌رزمانش می‌پردازد.

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از جمله کسانی است که در مستند «آقا سعید» از خاطرات و تاثیری که از شهید جعفری گرفته است، می‌گوید.

سید محمدسعید جعفری متولد قصر شیرین، در سن ۲۷ سالگی به شهادت رسید و در همین عمر کوتاهش بسیار اثرگذار بود. او که هم دروس حوزوی خوانده بود و هم دانشگاه، در سال‌های پیش از انقلاب، با علمای تراز اول استان کرمانشاه ارتباط گرفت و فعالیت‌های ضد رژیم خود را آغاز کرد.

از جمله فعالیت‌های این شهید، برپایی راهپیمایی‌های انقلابی، پای کار آوردن علما و بعضاً امضا گرفتن از آنها بود تا حرکت پویای انقلاب با شتاب بیشتری تداوم پیدا کند.

«آقا سعید» یکی از شهدای شاخص غرب کشور به خصوص شهر کرمانشاه به شمار می‌رود که توانست در پیشبرد اهداف انقلاب در شهر و استان کرمانشاه تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

این مستند کاری از مرکز آفرینش‌های هنری و فرهنگی بسیج است که در سال ۹۷ برای اولین بار در جشنواره مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد.

«آقا سعید» امشب سوم آبان ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۸ خواهد بود.