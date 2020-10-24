دستور رئیس سازمان زندان ها در رابطه با رفع نواقص زندان زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از ندامتگاه زنان استان تهران گفت: از شهید لاجوردی آموخته‌ایم که، زندانی تا قبل از ورود به زندان مجرم است ولی بعد از ورود به زندان، او را یک انسان محتاج، مستعد و مستحق اصلاح و کمک می‌پنداریم و مددجوی زن را بیش از دیگر مددجویان مستحق یاری، مهربانی و دستگیری می‌دانیم.

حاج محمدی که به اتفاق دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از ندامتگاه زنان استان تهران بازدید می‌کرد گفت: کار زندانبانی به معنای حقیقی دشوار اما پرافتخار است و عشق و اعتقاد قلبی به هدایت و کمک به بندگان گرفتار، خطاکار و دربند از یک سو و تأمین آرامش و آسودگی خاطر دیگر شهروندان از سوی دیگر، این دشواری را قابل تحمل می‌کند.

رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از بخش‌های مختلف این ندامتگاه در خصوص برخی گلایه‌های زندانیان خطاب به مدیر و کارکنان زندان گفت: از همین امروز برای رفع نواقص اقدام کنید چرا که به فرموده مقام معظم رهبری زندانی بجز رنج محدودیت و محصور بودن نباید متحمل رنج مضاعف دیگری بشود.

در این بازدید که به مدت ۷ ساعت به طول انجامید رئیس سازمان زندان‌ها از پیگیری‌ها و دغدغه‌های معاون بین‌الملل قوه قضائیه، علی باقری کنی به موضوع زندان و زندانیان تشکر کرد و به همراه هیأت همراه با تعداد زیادی از زندانیان به صورت حضوری گفتگو و دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های آنان صادر کرد.