اغلب صنایع پرخطر البرز در اشتهارد مستقر هستند

محمدرضا فلاح‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امر ساماندهی شهرک‌های صنعتی استان البرز از تأکیدات استاندار البرز است و به همین دلیل برای اولین بار نسبت به تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرک‌های صنعتی اقدام شد، اظهار کرد: طی نشستی که با مدیران عامل شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز داشتیم، در خصوص چگونگی خدمات مدیریت بحران و اطفای حریق در کارخانجات به تبادل نظر پرداخته و به تصمیمات خوبی رسیدیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به عمده‌ترین مصوبات این جلسه بیان کرد: مقرر شد در هر شهرک صنعتی در قالب پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله در خصوص جانمایی آتش‌نشانی، نظارت به ساخت و سازها، مقاوم‌سازی شهرک‌های صنعتی و… اقدام شود.

مانور اطفای حریق در شهرک‌های صنعتی برگزار می‌شود

وی در تشریح مصوبات جلسه مدیریت بحران در شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی گفت: مقرر شد مدیران عامل شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی استان نسبت به مانور اطفای حریق در شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه باید دوربین‌های پایش تصویری و انواع پایش‌های زیست‌محیطی و هواشناسی در شهرک‌های صنعتی مستقر شود، گفت: ایجاد اتاق فرماندهی مدیریت بحران، تفکیک کارخانجات حساس و غیرحساس از دیگر اقدامات ضروری است و نسبت به تهیه آمار دقیق این امور باید تلاش شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: همچنین باید نسبت به ایجاد انبار کمک‌های مواد اولیه، آتش‌نشانی، پد بالگرد، خانه هلال‌احمر، سالن‌های چندمنظوره، اسکان اضطراری، به‌روزرسانی کپسول‌های آتش‌نشانی و نصب شیرهای هیدرانت و … توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

فلاح‌نژاد با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی استان البرز نسبت به جانمایی پد بالگرد اهتمام داشته باشند، عنوان کرد: بازسازی و راه‌اندازی مجدد سایت پرواز برای فرود بالگرد شهرک صنعتی اشتهارد از دیگر اقدامات مهم بود و در حال حاضر این شهرک مجهز به باند بوده و در مواقع ضروری آماده خدمات‌رسانی است.

استقرار واحدهای صنعتی پرخطر در اشتهارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده اکثریت واحدهای ذکرشده پرخطر هستند به ویژه اینکه اکثریت واحدهای شیمیایی در اشتهارد مستقر هستند. این واحدهای صنعتی شامل واحدهای پلاستیک، میعانات نفتی، انواع رنگ، انواع اسید و باز، پارافین، کود و سموم شیمیایی و … هستند.