جوانان والیبال ساحلی خراسان شمالی در راه مسابقات قهرمانی کشور

محمد مهرپور در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز تمرینات تیم‌های منتخب مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی خراسان شمالی از برنامه‌ریزی جهت حضور این دو تیم در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی زیر ۲۰ سال خبر داد.

رئیس کمیته والیبال ساحلی هیأت والیبال خراسان شمالی تصریح کرد: این دوره از مسابقات از دهم آبان ماه در مازندران برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه مناسب والیبال ساحلی خراسان شمالی و کسب عناوین متعدد تیم‌های این استان در مسابقات قهرمانی کشور افزود: تنها نگرانی ما جهت حضور در این دوره از رقابت‌ها، دور بودن بازیکنان از شرایط ایده‌آل بدنی به واسطه شیوع کرونا است.

مهرپور خاطر نشان کرد: وجود ۳ زمین والیبال ساحلی در خراسان شمالی شرایط تقریباً مناسبی جهت تمرین و جذب جوانان به این رشته ورزشی ایجاد کرده است.