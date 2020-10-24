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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۲۲

از آی‌فیلم پخش می‌شود؛

یادی از تهیه‌کننده «مختارنامه» در «خارج از کادر»

یادی از تهیه‌کننده «مختارنامه» در «خارج از کادر»

شبکه آی‌فیلم برای بزرگداشت زنده‌یاد محمود فلاح تهیه‌کننده «مختارنامه» ویژه برنامه پخش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه آی‌فیلم برای بزرگداشت زنده‌یاد محمود فلاح، امشب سوم آبان برنامه «خارج از کادر» را که در یکی از قسمت‌های آن به محمود فلاح تهیه کننده شاخص ایرانی پرداخته است، پخش می‌کند.

«خارج از کادر» که چندی پیش به تهیه‌کنندگی عاطفه خالدی از کانال فارسی پخش می‌شد، در یکی از قسمت‌هایش میزبان محمود فلاح بوده و قرار است این قسمت، بار دیگر روی آنتن قرار بگیرد.

محمود فلاح تهیه‌کننده مجموعه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی و تله‌فیلم‌های ایرانی بسیاری است که از کارهای شاخص وی تهیه کنندگی سریال «مختارنامه» بود که از عظیم‌ترین سریال‌های تاریخی ساخته شده در ایران است و ساخت آن هشت سال به طول انجامید.

خارج از کادر با حضور محمود فلاح، امشب ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 5055236
عطیه موذن

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