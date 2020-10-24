به گزارش خبرنگار مهر روح الله عباسپور پیش از ظهر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان قزوین که با حضور استاندار و مدیرعامل بنیاد برکت برگزار شد، اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت بازوی انقلاب بوده است.

وی افزود؛ تجلی استقرار عدالت اجتماعی، توجه به محرومین است و امیدواریم بنیاد در جهت اشتغال‌زایی محرومین به کمک کمیته امداد و بهزیستی بیاید.

وی افزود: اگر بخواهیم جمعیت روستایی پایدار بماند باید به دنبال حمایت از اشتغال روستایی باشیم و امیدواریم ستاد اجرایی در کنار روستاها باشد.

نماینده مردم بویین زهرا و آوج تأکید کرد: برخی پروژه‌های عمرانی و صنعتی در استان با ورود به موقع بنیاد برکت روند خوبی خواهد گرفت و امیدوارم این امر محقق شود