جلوگیری از خام فروشی زمین در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، از واگذاری زمین های مسکونی در قالب فراخوان و با محوریت هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در این منطقه خبر داد و افزود: "طراحی نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور، انتشار ۶ هزار میلیارد ریال اوراق دین بر پایه چک‌های آتی دریافتی از سرمایه‌گذاران در جزیره کیش و تزریق آن به پروژه‌های زیربنایی و تسویه بخشی از بدهی‌ها به پیمانکاران پروژه‌های زیرنبایی در قالب تهاتر" از اقدامات ارزشمند سازمان منطقه آزاد کیش به منظور جلوگیری از خام فروشی زمین در این منطقه است.

ناصر آخوندی تبیین برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ واحد های مختلف را تا سال ۱۴۰۰ همسو، یکپارچه و نظام مند در جهت ماموریت و اهداف بلند مدت این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه های راهبردی تدوین شده مورد پشتیبانی و حمایت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و در تمام مراحل طراحی و تدوین آن از مشورت صاحب نظران خبره و حمایت شورای مطالعات و تحقیقات راهبردی بهره مند شده است.

ناصر آخوندی انتشار ۳ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره به منظور توسعه ترمینال جدید فرودگاه کیش، آماده سازی شرکت هواپیمایی کیش برای عرضه سهام در بورس و افزایش سرمایه آن تا سقف ۱۲ هزار میلیارد ریال، ثبت هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و آماده‌سازی آن برای عرضه سهام در بورس و یا فرابورس، طراحی ۲ صندوق زمین و ساختمان به ارزش ۶ هزار میلیارد ریال با هدف جذب نقدینگی سرگردان در جامعه از طریق بازار سرمایه و ایجاد ارزش افزوده را از شیوه‌های نوین تامین مالی بازار سرمایه توسط سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد که در این حوزه دستاوردهای خوبی برای این سازمان داشته است.

وی در خصوص پرداخت ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی سازمان منطقه آزاد کیش به پیمانکاران در حوزه زیر بنایی در قالب تهاتر املاک گفت: این املاک از محل بخشی از بدهی سرمایه‌گذاران به سازمان که توان پرداخت آن را نداشتند و پروژه‌ ها متوقف شده بود، دریافت و با طلب پیمانکاران از سازمان تسویه شده است. همچنین تسویه بخشی از بدهی‌ها به پیمانکاران از پروژه‌های زیربنایی در قالب LC داخلی انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان کرد: برای ادامه اجرای پروژه‌ها، طی تفاهم با بانک‌های صادرات و ملت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی به نام پیمانکاران و با ضمانت و تسویه سازمان منطقه آزاد کیش تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اقدام شده است.

ناصر آخوندی مهمترین اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش را توسعه متوازن و انضباط مالی، بررسی معضلات پیش روی سرمایه گذاری، تشکیل شورای عالی تامین مالی و بررسی ارائه راه کار های مناسب در راستای تامین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کیش عنوان کرد و بیان داشت: تلاش بر این بود تا ضمن ارایه راهکارهای مناسب، نحوه تامین مالی اقتصاد کیش با استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه به عنوان یک فرصت کم‌نظیر، بررسی و عملیاتی شود.

شایان ذکر است رشد ۶۰۰ درصدی درآمدهای سازمان منطقه آزاد کیش از محل تصویب پروژه‌های جدید، برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی و ارزشیابی و بررسی صدها طرح پیشنهادی اولیه با ۵۰۶ درخواست بود که در این میان ۹۰ مورد واگذاری در حوزه‌های گردشگری، نمایشگاهی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی و مسکونی صورت گرفته است.

همچنین برای اجرای ۹۰ طرح مصوب شده، بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال زمین واگذر که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۷ در حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. در عین حال، با احتساب سیر ارقام قراردها و الحاقیه‌ها درآمد سازمان از محل واگذاری و الحاقیه‌ها به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.