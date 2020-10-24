برگزاری سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کرمان قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح شنبه در سلسله جلسات ستاد مکتب حاج قاسم در استان کرمان با محوریت کمیته زائرین گفت: با توجه به اپیدمی کرونا نیاز است کمیته بهداشت هم به سایر کمیته‌های جلسات ستاد مکتب حاج قاسم استان کرمان اضافه شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری سالگرد سردار شهید سلیمانی افزود: برای این منظور کمیته‌ای در کشور ایجاد شده که پنج ستاد ذیل آن فعالیت می‌کنند.

سردار معروفی ادامه داد: ستاد استان کرمان یکی از این ستادها است و برنامه ریزی ها با هماهنگی خانواده شهید سلیمانی انجام می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به پذیرش برنامه‌های پیشنهادی ستاد استان کرمان برای دهه اول شهادت سردار سلیمانی در ستاد مرکزی بیان کرد: به طور قطع نخستین سالگرد سردار شهید سلیمانی در کرمان برگزار می‌شود.

تبدیل اتاق کار سردار سلیمانی به تالار موزه دفاع مقدس کرمان

سردار معروفی گفت: با توجه به شیوع کرونا نخستین سالگرد سردار شهید سلیمانی با رعایت سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی با تعداد محدود میهمانان و در زمان کوتاه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: کمیته راهیان مکتب حاج قاسم آماده پذیرش دانش آموزان و دانشجویان به صورت مدیریت شده است و می‌توانیم روزانه هزار نفر زائر را پذیرش کنیم، اما در شرایط شیوع کرونا این اجازه را نداریم.

سردار معروفی با اشاره به ممنوعیت ورود کاروان‌ها به استان کرمان گفت: باید با انجام اقدامات فرهنگی مکتب حاج قاسم را ترویج دهیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت افراد جامعه بیان کرد: باید به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل کنیم که حتی یک نفر هم در این مراسم به کرونا مبتلا نشود.

وی با اشاره به تبدیل اتاق کار سردار سلیمانی به تالار موزه بزرگ دفاع مقدس استان کرمان اظهار کرد: این اتاق کار که به مدت ۲۱ سال مورد استفاده سردار قرار گرفته است هیچ تغییری نکرده است.