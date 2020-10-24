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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

در کنار ضریح مطهر امام خمینی(ره) برگزار می‌شود؛

ویژه برنامه هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری

ویژه برنامه هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری

هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری(ع) و بزرگداشت شهید والامقام سیدمصطفی خمینی(ره) دو ویژه برنامه مجازی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری(ع) و بزرگداشت شهیدوالامقام سیدمصطفی خمینی(ره) دو ویژه برنامه مجازی خواهد داشت.

این برنامه‌ها شامل دو شب قرائت زیارت جامعه کبیره است که این برنامه امشب شنبه ۳ آبان‌ماه با نوای مهدی سماواتی از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود و از شبکه سوم سیما پخش زنده خواهد شد. برنامه فردا نیز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با نوای محمدرضا بذری از ساعت ۱۱ با نوای محمدرضا بذری برگزار و از شبکه دوم سیما پخش زنده خواهد شد.

این برنامه‌ها در کنار ضریح مطهر امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5055273

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