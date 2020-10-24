ویژه برنامه هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت شهادت امام عسکری(ع) و بزرگداشت شهیدوالامقام سیدمصطفی خمینی(ره) دو ویژه برنامه مجازی خواهد داشت.

این برنامه‌ها شامل دو شب قرائت زیارت جامعه کبیره است که این برنامه امشب شنبه ۳ آبان‌ماه با نوای مهدی سماواتی از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود و از شبکه سوم سیما پخش زنده خواهد شد. برنامه فردا نیز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با نوای محمدرضا بذری از ساعت ۱۱ با نوای محمدرضا بذری برگزار و از شبکه دوم سیما پخش زنده خواهد شد.

این برنامه‌ها در کنار ضریح مطهر امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.