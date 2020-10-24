مرتضی اثمری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های فریمان با کمینه دمای یک درجه سانتی‌گراد سردترین و سبزوار با بیشینه‌ دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین بوده‌اند، گفت: بیشترین شدت وزش باد نیز طی همین مدت از شهرستان سبزوار با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است، همچنین بیشینه دمای امروز هوای شهر مشهد ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کارشناس اداره‌ کل هواشناسی خراسان رضوی، بیان کرد: وضعیت جوی استان طی امروز و فردا آرام همراه با افزایش حجم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی، افزود: افزایش ابرناکی آسمان خراسان رضوی از عصر دوشنبه بارش‌های پراکنده باران را به ویژه در نیمه شمالی استان همراه با افزایش شدت وزش باد به دنبال دارد.

اثمری، گفت: روند کاهش دمای هوا در خراسان رضوی از روز سه‌شنبه در پی بارش باران و وزش باد تشدید خواهد شد.

اثمری، بیان کرد: بیشینه دمای هوای شهر مشهد روز سه‌شنبه به ۲۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته و روند کاهش دمای هوای شهر مشهد تا پایان هفته ادامه خواهد داشت تا جایی که روز پنجشنبه به ۲۰ درجه ‌سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند.

