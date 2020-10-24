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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۴

لیگ والیبال بلژیک هم به تعویق افتاد

لیگ والیبال بلژیک هم به تعویق افتاد

دیدارهای هفته پنجم لیگ والیبال بلژیک، به دلیل تشدید دوباره شیوع ویروس کرونا برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که موج جدیدی از شیوع بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان از جمله بلژیک به راه افتاده است.

فدراسیون والیبال بلژیک طی بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور وزارت ورزش این کشور، رقابت‌های هفته پیش رو برگزار نمی‌شود.

در این بیانیه آمده است: «پروتکل‌های بهداشتی باید به درستی اجرا شود و بازیکنان هفته‌ای دو بار آزمایش کرونا دهند. از آنجایی که زمان کافی تا پایان هفته باقی نمانده است و همچنین گرفتن نتایج آزمایش‌ها نیز به راحتی صورت نمی‌گیرد، تصمیم گرفته شد که این هفته هیچ مسابقه‌ای برگزار نشود.»

فدراسیون والیبال بلژیک همچنین ابراز امیدواری کرده که این رقابت‌ها، هفته آینده مجدداً آغاز شده و ادامه یابد.

بنابراین دیدار این هفته تیم گرین‌یارد ماسِیک که امیرحسین اسفندیار و جواد کریمی را در اختیار دارد نیز برابر تیم پرفاکسیس مِنِن برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 5055296
ساناز سلیمان آبادی

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