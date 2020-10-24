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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

لاری عنوان کرد؛

شناسایی ۵۸۱۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

شناسایی ۵۸۱۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار بیماران و فوتی‌های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه روز گذشته، ۳۳۵ بیمار کرونایی فوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه سوم آبان ۹۹، به ارائه گزارشی از وضعیت کرونا در کشور پرداخت.

وی افزود: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۸۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۱۶۹ نفر از آنها بستری شده‌اند.

لاری گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۶۲ هزار و۷۰۵ نفر رسید.

وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۲ هزار و۳۲۰ نفر رسید.

لاری با اعلام اینکه تا کنون ۴۵۰ هزار و۸۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند، گفت: ۴۹۵۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی افزود: تا کنون ۴ میلیون و ۶۸۹ هزار و۱۱۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

لاری گفت: استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کد مطلب 5055310
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • ذره ای عقل سالم IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      آمار کشته های کرونا در ایران یعنی فقط بی عرضگی مسئولان حکومتی! فقط همین!! حالا شما فردا و پس فردا هی تعداد کشته های کرونا در ایران را فقط اعلام کن و حرفی از قرنطینه کشور و حکومت نظامی برای حفظ جان مردم ایران زمین نزنید و بی خیال اصلا و رکورد تلفات کرونا در ایران را عشق است!!!!

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