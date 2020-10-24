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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

استاندار قزوین:

کمبود آب به یک بحران اساسی در استان قزوین تبدیل شده است

کمبود آب به یک بحران اساسی در استان قزوین تبدیل شده است

قزوین - استاندار قزوین گفت: کمبود آب به یک بحران اساسی در استان قزوین تبدیل شده و انتظار داریم بنیاد برکت در این حوزه به استان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر هدایت‌الله جمالی پور ظهر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین با چالش‌های فراوانی روبرو بوده و حتی در برخی مناطق چالش‌ها و محرومیت‌های بسیاری را دارد.

وی افزود: امروز کمبود آب به یک بحران اساسی در استان قزوین تبدیل شده و انتظار داریم بنیاد برکت در این حوزه به استان کمک کند.

جمالی پور افزود: یکی از کارهای خوبی که در استان می‌توان با کمک بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، تقویت واحدهای تولیدی است که برای استان نیز بسیار این عرصه مهم است.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز استان قزوین یکی از استان‌های محروم است و امیدواریم با کمک بنیاد برکت شاهد ساخت کتابخانه‌های عمومی و حتی مدارس در استان باشیم.

استاندار قزوین تأکید کرد: ساخت شهرک تولید محتوا نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نه تنها بخشی از نیازهای استان، بلکه کشور را نیز رفع کند.

کد مطلب 5055332

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