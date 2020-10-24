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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۶

توقف ارائه خدمات کتابخانه های عمومی فارس تا ۹ آبان تمدید شد

توقف ارائه خدمات کتابخانه های عمومی فارس تا ۹ آبان تمدید شد

شیراز- با اعلام نظر ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان، توقف ارائه خدمات حضوری به اعضا در کتابخانه های عمومی فارس تا ۹ آبان ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وضعیت شیوع بیماری کووید ۱۹ در استان فارس و اعلام نظر ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان، ارائه خدمات حضوری به اعضا در کتابخانه های عمومی فارس به مدت یک هفته از سوم تا نهم آبان ماه تمدید شد.

بر این اساس مراجعه افراد به کتابخانه های عمومی، به منظور، ثبت نام، تمدید عضویت، امانت گرفتن یا بازگرداندن کتاب، امکان پذیر نیست و در صورت ادامه وضعیت اضطراری، مدت زمان تعطیلی تمدید می‌شود.

کتابداران کتابخانه های عمومی در این ایام با حضور در کتابخانه های عمومی، خدمات خود را با توجه به حضور نداشتن اعضا و مراجعان، در حوزه امور کتابخانه ای، ثبت و ساماندهی و ورود اطلاعات منابع و فعالیت‌های ترویجی و آموزشی مجازی انجام خواهند داد.

کد مطلب 5055346

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