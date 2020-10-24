به گزارش خبرگزاری مهر در بازدید هفت ساعته مسئولان از زندان زنان، علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده برای بهبود کیفی این ندامتگاه و افزایش رضایت مددجویان، اظهار داشت: نخبگان جامعه، به ویژه حوزویان و دانشگاهیان، مسئولیتی بزرگ در قبال باز اجتماعی نمودن زندانیان دارند.

وی افزود: تعامل با زندانی و شرایط نگهداری وی نباید بر اساس جرم او تنظیم شود؛ ملاک و معیار باید "بازگشت فرد به هنجارهای زندگی معمول جامعه" یا به عبارت دیگر باز اجتماعی شدن او باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه هدف از آفرینش انسان طی کردن مسیر تکامل است، تصریح کرد: هدف از مجازات حبس، محدود و محصور کردن فردی است که به دلایلی از مسیر تکامل منحرف شده و یا عاملی برای انحراف سایرین است تا آن شخص با دریافت کمک و راهنمایی لازم به مسیر درست بازگردد و هر زمان که این هدف به درستی محقق شود، زندانی باید به آغوش جامعه بازگردانده شود.

وی با تاکید بر اینکه زنان، بیش از آنکه عامل باشند، قربانی آسیب‌های اجتماعی هستند؛ خاطر نشان کرد: طبیعت ذاتی و سرشت خلقت زنان اقتضا می‌کند که نباید زندان، نخستین گزینه‌ی مجازات برای کسانی باشد که می‌توانند مؤثرترین عامل تربیت و نگاهبان سلامت روحی، روانی و جسمانی خانواده و جامعه باشند.

در این دیدار هفت ساعته، رئیس سازمان زندان‌ها و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بسیاری از مددجویان از جمله نسرین ستوده و کایلی مور گیلبرت (اتباع بیگانه)، به گفتگوی رو در رو پرداخته و سخنان این افراد را شنیدند و در خصوص اجابت برخی خواسته‌های زندانیان دستورات فوری صادر شد.