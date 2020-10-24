تطبیق نیاز دانشگاه ها در جذب هیات علمی از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس زمان بندی فراخوان جذب اعضای هیات علمی شهریور ماه ۹۹، مرحله اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که از ۱۵ شهریورماه ۹۹ آغاز شده بود ۱۶ مهرماه ۹۹ به پایان رسید.

بنابراین بررسی اعلام نیاز دستگاه ها و مراکز آموزش عالی و تخصیص ظرفیت توسط مرکز نظارت وزارت علوم از ۱۹ مهر آغاز شده و تا ۳۰ مهر ۹۹ انجام شد.

همچنین از امروز ۳ آبان ۹۹، تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد و تا ۹ آبان ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم اعلام کرده بود، دانشگاه ها با توجه به محدودیت‌های مربوط به اختصاص ردیف استخدامی انتظار می‌رود برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفاً به ثبت حداقل‌ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفا کرده و از هرگونه ثبت نیاز تخمینی خودداری شود.

امسال سهمیه‌های جذب اعضای هیات علمی در ۲ فراخوان ۹۴۵ نفر برای کل دانشگاه‌های دولتی تعیین شده است.