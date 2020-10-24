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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۲۵

بررسی در هیات مدیره؛

واکنش وزارت ورزش به استعفای سرپرست پرسپولیس وانتخاب مدیرعامل جدید

واکنش وزارت ورزش به استعفای سرپرست پرسپولیس وانتخاب مدیرعامل جدید

معاون وزیر ورزش تاکید کرد که پس از بررسی استعفای سرپرست باشگاه پرسپولیس در جلسه هیات مدیره این باشگاه، نسبت به معرفی مدیرعامل جدید اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در خصوص استعفای مهدی رسول پناه از سرپرستی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: براساس قوانین ذی ربط و اساسنامه باشگاه پرسپولیس این استعفا باید در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و پس از پذیرش نسبت به تعیین مدیر عامل جدید تصمیمات لازم اتخاد شود.

این معاون وزیر ورزش تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان نظارت لازم و حمایت مناسب را به عمل خواهد آورد تا تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان نماینده فوتبال ایران بتواند با حضوری قدرتمند در فینال لیگ قهرمانان آسیا پس از ۲۷ سال مجدداً جام قهرمانی باشگاههای آسیا را برای ایران به ارمغان آورد.

کد مطلب 5055394

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