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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف ۵۰۰ تن شکر قاچاق در ساوجبلاغ

کشف ۵۰۰ تن شکر قاچاق در ساوجبلاغ

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۵۰۰ تن شکر قاچاق در انبار یک واحد تجاری در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی از دپو مقدار قابل توجهی شکر در انبار یک شرکت در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی ابتدا پس از اطمینان از صحت اطلاعات با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰۰ تن شکر خارج از شبکه توزیع و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تحقیقات در این رابطه ادامه دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال قاچاق مکشوفه را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی افزود: پلیس اقتصادی به صورت دائم با رصد انبارهای استان از فعالیت افراد سودجویی که برای کسب منافع خود معیشت مردم را با اختلال روبه‌رو می‌کنند، جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 5055400

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