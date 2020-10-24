کشف ۵۰۰ تن شکر قاچاق در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی از دپو مقدار قابل توجهی شکر در انبار یک شرکت در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی ابتدا پس از اطمینان از صحت اطلاعات با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰۰ تن شکر خارج از شبکه توزیع و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تحقیقات در این رابطه ادامه دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال قاچاق مکشوفه را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی افزود: پلیس اقتصادی به صورت دائم با رصد انبارهای استان از فعالیت افراد سودجویی که برای کسب منافع خود معیشت مردم را با اختلال روبه‌رو می‌کنند، جلوگیری می‌کند.