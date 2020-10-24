ظرفیت تخت های بیمارستانی کرمان در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رشیدی ظهر شنبه در ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به ارتباط روز گذشته وزیر بهداشت و درمان و معاونین وی بیان داشت: قرار است امشب خان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت برای بازدید از برخی مناطق استان به کرمان سفر داشته باشند.

وی با بیان این در شرایط بسیار حساس و جدی قرار داریم، افزود: در حال حاضر ۱۰۰۰ بیمار یا فرد مشکوک به ویروس کرونا در بیمارستان‌های سطح استان کرمان بستری هستند و تقریباً اکثر تخت‌های بیمارستانی در حال پر شدن می‌باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت با مقایسه پیک دوم و سوم کرونا در استان مشاهده می‌شود که موارد بستری پیک سوم کرونا در استان نسبت به پیک دوم ۲۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه تعداد بستری‌های روزانه ما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به پیک دوم افزایش داشته است.

رشیدی با بیان اینکه برای قطع زنجیره انتقال ویروس نیاز به همکاری و همراهی مردم و مسئولان داریم، تصریح کرد: در حال حاضر تنها راه موجود همین همکاری و همراهی مردم است لذا اگر تعداد بیماران زیاد شود امکان ارائه خدمات سخت خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون در بعضی از شهرستان‌های استان کرمان ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی به دلیل حضور بیماران کرونایی پر شده، این در حالی است که این استان در مرحله قبل از بحران و مرحله بحرانی قرار دارد بنابراین پیشنهاد می‌کنم تا محدودیت‌ها را اعمال کنیم.

رشیدی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر عروسی‌ها و مراسمات در خانه‌ها و باغات برگزار می‌شود، افزود: تالارهای دارای شرایط استاندارد می‌توانند با یک سوم ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند اما باید از هر کاری که باعث تجمع می‌شود مانند انداختن سفره عقد پرهیز کنند و تنها سرو غذا در تالارها انجام شود و اگر در تالاری برخلاف این قوانین مشاهده شود آن تالار تعطیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: در صورتی شاهد خاموشی کامل اپیدمی خواهیم بود که بر پروتکل‌های بهداشتی نظارت دقیق صورت گیرد و ضوابط و دستورالعمل‌ها رعایت شود در غیر این صورت ما شاهد این فراز و نشیب‌ها خواهیم بود و احتمالاً پیک‌های زیادی را تجربه خواهیم کرد این در حالی است که اگر کنترل صورت نگیرد ظرفیت درمانی هم دیگر پاسخگو نیست.

رشیدی با اشاره به اینکه از امروز برگزاری تمامی جلسات و مراسم در مساجد و حسینیه‌ها و تکایا تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود، گفت: این اختیار به مدیران داده شده که ۵۰ درصد کارکنان‌شان دور کاری کنند اما در خصوص کاهش ساعت کاری هنوز مجوزی صادر نشده است.