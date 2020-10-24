سنت وقف از خیرات کثیرِ متجلی در سازمان اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی ظهر شنبه در آئین برگزاری پنجمین مرحله طرح مواسات و همدلی که با عنوان «احسان ماندگار» در قم برگزار شد، یکی از مصادیق خیر کثیر را سنت حسنه وقف بیان کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی، خیرات کثیر در سازمان اوقاف و امور خیریه متجلی شده که یکی از مهمترین آنها مسئله وقف است که از دیرباز در بین نیاکان ما و بر اساس نیت الهی آنها وجود داشته و امروز به عنوان میراثی گرانبها در اختیار ما قرار گرفته است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در استان قم با بیان اینکه سنت حسنه وقف به همت پیامبر اسلام (ص) در بین مسلمانان رونق خاصی گرفت خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم این سنت نبوی مورد اهتمام امام و رهبری بوده و این بزرگواران همواره بر توسعه و ترویج وقف تاکید داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری دهه‌ای به نام وقف اقدام بسیار مناسبی است زیرا موجب می‌شود فرهنگ وقف به صورت یک فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد و رواج یابد، گفت: اگر آحاد جامعه بدانند که در سایه یک موقوفه، چه اقدامات گسترده‌ای و نیکی صورت می‌گیرد، این سنت حسنه به فرهنگ عمومی کشور تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با بیان اینکه مدیران و کارکنان اوقاف، مسئولیت سنگین و مقدسی را در مدیریت بقاع متبرکه بر عهده دارند گفت: در سراسر ایران هزاران بقعه متبرکه وجود دارد که مدفن فرزندان و نوادگان امامان معصوم (ع) هستند، در شهر قم هم حدود ۴۰۰ امامزاده مدفون هستند که بقاع آنها ملجأ و پناهگاه همیشگی شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت بوده و خیر و برکت امامزادگان در تاریخ کشور ما مشهود است.

وی با اشاره به اعتقاد عمیق و محبت قلبی مردم ایران به امامزادگان گفت: باید بتوانیم این محبت و نیت پاک و صادقانه مردم را در مسیر درست هدایت و بقاع متبرکه را به قطب فرهنگی تبدیل کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در استان قم افزود با تاکید بر اینکه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان مهمترین قطب مذهبی قم و یکی از مهمترین مراکز زیارتی کشور، از دیرباز محل مراجعه زائرانی از اقصی نقاط جهان است، گفت: این بانوی بزرگوار دارای علم و کمال فراوانی بودند و حتی در زمان حیات پدر بزرگوارشان، وقتی ایشان در منزل حضور نداشتند، پاسخگوی سوالات مراجعان بودند، دختری نوجوان که کمتر کسی می‌توانست این کمال و درجه را باور کند.

وی با اشاره به اینکه به برکت وجود حرم حضرت معصومه (س) قم مرکز فقه و فقاهت شده است گفت: مقام زن در اسلام و در نزد خداوند و فرستادگان آنها بسیار بالاست به طوری که اینگونه درباره دختران سخن می‌گویند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با اشاره به خدمات گوناگون سازمان اوقاف در اجرای رزمایش مواسات و همدلی و احیای موقوفات خاطرنشان کرد: اگر امانت‌دار خوبی برای موقوفات باشید و در راستای اجرای امینانه نیت واقفان گام بردارید، علاوه بر وظایفتان، فرهنگ‌سازی هم کرده‌اید و موجب رونق سنت حسنه وقف خواهید شد.

محمدی عراقی افزود: سعادتی بالاتر از این نیست که در شرایط سخت و دشوار، این فرصت در اختیارتان قرار گرفته که بتوانید از گنجینه عظیم وقف استفاده کرده و دست درماندگان را بگیرید.