بخور نقش مهمی در انتشار ویروس دارد/ هرگونه دود برای ریه مضر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌جواد موسوی در برنامه طبیب با اشاره به اینکه هیچ دارویی وجود ندارد که بتوانیم با مصرف آن از ابتلای به کرونا جلوگیری کنیم، اظهار کرد: حرف اول و آخر زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است، این داروهایی که تبلیغ می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، اما می‌شود سیستم ایمنی بدن و ریه را تقویت کنیم و در این میان یکی از عوامل پیشگیری از بیماری‌های ریوی این است که آسیبی به ریه وارد نکنیم، مثلاً افرادی که سیگار، قلیان، الکل و یا مواد مخدر استفاده می‌کنند به طور قطع به ریه خود آسیب می‌رسانند و این باعث می‌شود که سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: اما فاکتورهایی هم برای تقویت ریه و همچنین سیستم ایمنی وجود دارد از جمله ورزش، کاهش استرس، خواب خوب و تغذیه مناسب که می‌تواند جای داروها را بگیرد، به ویژه میوه‌ها، غذاهای دریایی، دانه‌های روغنی مثل بادام زمینی، سبزیجات تازه که حاوی آنتی‌اکسیدان‌های مفیدی برای مبارزه با ویروس‌ها و بالا بردن سیستم ایمنی بدن هستند. از نظر علمی دارویی وجود ندارد که سیستم ایمنی را بالا ببرد، برخی داروها مثل زینک، ویتامین دی، سی، یا امگا ۳ هست اما تأکید منابع علمی بر این است که از منبع غذایی حاوی این ترکیبات استفاده کنیم، مصرف این ویتامین‌ها حتماً باید تحت نظارت پزشک باشد چون خیلی از این‌ها ممکن است خودشان ایجاد مسمومیت کنند، مثلاً مصرف ویتامین دی اگر تحت نظارت پزشک نبوده و غلظتش در داخل خون مشخص نباشد، چون این دارو محلول در چربی است ممکن است در ارگان‌های مختلف نشسته و موجب مسمومیت شود، جالب است که خیلی از ویتامین‌هایی که تبلیغ می‌شود خودشان روی ریه اثرات بدی دارند و ممکن است موجب بیماری نسج همبند در داخل ریه شوند بدون اینکه سودی داشته باشند.

این پزشک متخصص همچنین در خصوص دود کردن موادی مانند اسفند در منزل نیست، یادآور شد: به طور کلی می‌گویم هرگونه دودی برای ریه مضر است اعم از سوزاندن اسپند، عنبر نساء را، بخور جوش شیرین، بخور سرکه سفید، عود و شمع در فضای بسته منزل می‌تواند آسیب جدی در داخل ریه ایجاد کند، دودها ویروس‌کُش نیستند اگر هم بکشند به دلیل کمبود اکسیژنی است که در محیط ایجاد می‌شود که این کمبود اکسیژن برای خود ریه هم بد است، در واقع آلودگی هوای داخل منزل به مراتب خطرناک‌تر از آلودگی هوای بیرون منزل است، حتی بخور هم جایگاهی در درمان ندارد، به ویژه زمانی که فرد کرونایی در منزل است بخور توصیه نمی‌شود چون ویروس را منتشر می‌کند، بخور در دوران کرونا در انتشار ویروس نقش مهمی دارد.

موسوی در خصوص استفاده از بخورات در دوران سرماخوردگی عنوان کرد: این بخورات به عنوان یک ماده حساسیت‌زا ممکن است به ریه آسیب برسانند. بخور سرد و گرم فرقی نمی‌کند، هیچ‌گونه بخوری توصیه نمی‌شود به جز در مواردی مثل گرفتگی‌های شدید حنجره بچه‌ها که به صورت موقت توصیه می‌شود، برای اینکه در این بخورات قارچ رشد می‌کند که خود عامل آلرژی است، معمولاً نیاز به ضدعفونی هوای منزل نیست و بهترین راه این است که پنجره‌ها باز بوده و تهویه مناسب داشته باشیم. آلودگی‌های داخل منزل به دلیل پخت و پز نیز می‌تواند باشد، بانوانی که مدت زیادی در کنار اجاق گاز هستند توجه داشته باشند دود ناشی از سوخت موارد فسیلی به ویژه در آپارتمان‌ها می‌تواند خطرناک شود، یا افرادی که از شومینه استفاده می‌کنند، لذا ما باید کاری بکنیم که حداقل استفاده را از مواد فسیلی داشته باشیم و تا آنجا که می‌شود از انرژی‌های برقی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا نقش بسیاری در تضعیف سیستم ایمنی بدن دارد، تصریح کرد: آلودگی‌های شهری یک مسئله است، اما در مجامع علمی به آلودگی هوای داخل منزل بیشتر پرداخته می‌شود، چون ما در کاهش آلودگی داخل منزل خیلی نقش داریم مثلاً مصرف سیگار یکی از آنهاست، فردی که سیگار می‌کشد تا ۹ ساعت به دیگران آسیب می‌رساند یا مصرف هر بار قلیان معادل مصرف ۱۰۰ نخ سیگار است و عارضه آن در درازمدت حتی در افرادی که پدرشان از قلیان مصرف کرده قطعاً مشخص می‌شود، احتمال اینکه بچه‌هایی که پدرشان سیگاری و قلیانی هستند در آینده دچار سرطان ریه یا آسیب ریه شوند و یا اینکه ریه‌شان کوچک شود خیلی بالاست.

این فوق تخصص بیماری‌های ریوی در پایان با تأکید بر اینکه آسیب‌های ناشی از سیگار غیرقابل برگشت است، عنوان کرد: ولی نکته اصلی این است که هر زمان آن را قطع کنیم از اثرات تخریبی و عوارض بعدی جلوگیری کردیم، بنابراین هر جا قطع کنیم کمک بزرگی به ریه کردیم ولی متأسفانه آسیب‌های وارد شده غیرقابل برگشت است، به طور کلی حجم ریه در افراد نرمال بعد از ۲۵ سالگی هرسال ۲۵ سی‌سی کم می‌شود، در افراد سیگاری این مقدار به ۷۵ تا ۸۰ سی‌سی می‌رسد، حالا اگر فردی سیگار را قطع کند این کاهش حجم همانند افراد نرمال خواهد شد.