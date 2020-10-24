هزینه ۴۱ میلیون ریالی بیمه سلامت برای هر بیمار کرونایی

کیومرث مظفری ظهر امروز به مناسبت هفته بیمه سلامت (۳ لغایت ۹ آبان ماه) در گفتگو با خبرنگار مهر به خدمات این سازمان به بیماران مبتلا به ویروس کرونا اشاره و اظهار کرد: بیمه سلامت حداقل ۹۰ درصد از هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد از هزینه‌های سرپایی این بیماران را طبق تعرفه مصوب پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد: بیماران مبتلا به ویروس کرونا که فاقد هرگونه بیمه‌ای هستند، حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه بیان کرد: بیش از یک هزار مرکز درمانی سرپایی و بستری طرف قرارداد این سازمان مسئولیت خدمات رسانی به بیمه شدگان در استان کرمانشاه را برعهده دارند.

مظفری به تشریح خدمات الکترونیکی این سازمان به بیمه شدگان پرداخت و اظهار کرد: خدمات الکترونیک در سازمان بیمه سلامت گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: هم اکنون سیستم نسخه پیچی الکترونیک در ۷۴ درصد از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک و ۸۶ درصد از مطب‌های طرف قرارداد بیمه سلامت کرمانشاه راه اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: ۱۰۰ درصد از بیمارستان‌های دانشگاهی و ۵۰ درصد از بیمارستان‌های غیر دانشگاهی نیز به سامانه الکترونیک تبادل و رسیدگی اسناد بستری، بستری موقت و استحقاق سنجی متصل هستند.

وی اضافه کرد: طی ۶ ماه نخست سال جاری تعداد ۱۶۰ هزار نسخه الکترونیک در مطب‌ها و ۶۲ هزار پرونده الکترونیک در بیمارستان‌های طرف قرارداد تولید شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: حدود ۵۵ درصد از جمعیت استان کرمانشاه معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در قالب پنج صندوق تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند.

مظفری تعداد جمعیت تحت پوشش این سازمان در بخش کارمندان دولت را ۱۵۲ هزار نفر، روستاییان و عشایر را ۶۰۰ هزار نفر، سایر اقشار را ۸۰ هزار نفر، بیمه همگانی سلامت را ۳۷۵ هزار نفر، بیمه ایرانیان را هشت هزار و ۵۰۰ نفر و بیماران خاص را ۲ هزار و ۲۲۶ نفر اعلام کرد.

به گفته وی، هزینه بستری بیماران مجهول الهویه، زندانیان و ترک اعتیاد در تعهد بیمه سلامت است.

مظفری با بیان اینکه در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند هستند، تصریح‌کرد: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ه)، سازمان بهزیستی و اتباع بیگانه نیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند.