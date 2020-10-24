انبار احتکار مواد غذایی و روغن در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش‌قدم بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر به میزبانی دفتر امام‌جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی در ایران حاکم است که این امر به‌مثابه یک جنگ تمام‌عیار محسوب می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط نباید در زمین دشمن بازی کنیم بلکه با همکاری و تعامل نسبت به رفع مشکلات گام برداریم.

وی از کشف انبار احتکار مواد غذایی و ۱۵ تن روغن در شاهرود خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری سپاه ناحیه شاهرود، اداره اطلاعات و سازمان صمت انجام شد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با تأکید بر اینکه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بالاترین معروف است، خاطرنشان کرد: دشمنان با اعمال فشار اقتصادی و تحریم درصدد ایجاد نارضایتی و آشوب در بدنه کشور هستند.

خوش‌قدم بابیان اینکه ایجاد اغتشاش و ناآرامی از توطئه‌های دشمن برای دستیابی به اهداف ۴۰ ساله خود در راستای براندازی این نظام است، تصریح کرد: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولیدات داخلی بهترین راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی در کشور است.