شروع لیگ برتر فوتبال منوط به مجوز ستاد مبارزه با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مطابق اعلام‌های مکرر قبلی، سازمان لیگ همواره با تاکید و تصریح بر ضرورت تبعیت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال، پس از نامه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ دکتر مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی که به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا خواهان تعویق آغاز رقابت‌های لیگ برتر تا تاریخ ۱۶ آبان شده بود با توجه به سیاست‌های ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال آغاز این مسابقات را به تعویق انداخت.

بدیهی است سازمان لیگ در این باره تبعیت کامل از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا داشته و برنامه ریزی های آتی در این باره هم مطابق با اعلام‌های آتی ستاد اتخاذ خواهد شد.