  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۵۴

با اعلام فدراسیون فوتبال؛

شروع لیگ برتر فوتبال منوط به مجوز ستاد مبارزه با کرونا

شروع لیگ برتر فوتبال منوط به مجوز ستاد مبارزه با کرونا

تعویق در زمان اولیه آغاز فصل جدید لیگ برتر براساس نامه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مطابق اعلام‌های مکرر قبلی، سازمان لیگ همواره با تاکید و تصریح بر ضرورت تبعیت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال، پس از نامه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ دکتر مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی که به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا خواهان تعویق آغاز رقابت‌های لیگ برتر تا تاریخ ۱۶ آبان شده بود با توجه به سیاست‌های ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال آغاز این مسابقات را به تعویق انداخت.

بدیهی است سازمان لیگ در این باره تبعیت کامل از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا داشته و برنامه ریزی های آتی در این باره هم مطابق با اعلام‌های آتی ستاد اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 5055496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها