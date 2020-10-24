علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط درمانی طی ۶ ماه نخست امسال اظهار داشت: در این بازه زمانی ۳۰۸ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۰ نفر فاقد شرایط لازم برای دریافت مجوز سقط درمانی بوده‌اند، تصریح کرد: تعداد مجوزهای صادر شده در ۶ ماهه امسال ۲۳۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۱ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین در خصوص آمار ۶ ماهه مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ابراز داشت: مطابق آمارهای موجود در این بازه زمانی، تعداد اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان که علت مرگ آنها مسمومیت با گاز مونواکسید کربن تشخیص داده شد ۱۱ نفر و همگی مرد بوده‌اند.

مرگ ۱۷ اصفهانی بر اثر گازگرفتگی طی ۶ ماه

وی ابراز داشت: در ۶ ماه نخست سال گذشته ۱۷ نفر شامل دو زن و ۱۵ مرد بر اثر گازگرفتگی جان باخته‌اند و شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در سال جاری بوده‌ایم.

سلیمانی‌پور با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تلفات غرق شدگی در نیمه نخست امسال در استان اصفهان ابراز داشت: در این بازه زمانی ۵۰ نفر بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند، که این آمار در سال گذشته ۷۱ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه از کل تلفات غرق شدگی در سال جاری ۱۱ نفر زن و ۳۹ نفر مرد بودند، اضافه کرد: از این تعداد فوتی ۱۹ نفر در رودخانه، ۱۳ نفر در استخر کشاورزی، ۹ نفر در کانال آب، پنج نفر در استخر مصنوعی و سد، یک نفر در استخر شنا و یک نفر در دریاچه طبیعی جان خود را از دست داده‌اند و دو نفر نیز در مکانی نامعلوم غرق شده‌اند.