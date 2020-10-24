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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۵۲

فرماندار آوج:

زلزله آوج خسارتی نداشت

زلزله آوج خسارتی نداشت

قزوین - فرماندار آوج گفت: زمین لرزه آوج خسارتی نداشته و شرایط در شهرستان عادی است.

نصرت‌اله علیرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین لرزه ساعت ۵.۴ ریشتری که ساعت ۱۵ و چهار دقیقه در آوج رخ داد هیچ خسارتی نداشته است.

وی افزود: تنها در دو یا سه روستا خسارت جزئی را شاهد بودیم و هم اکنون وضعیت شهرستان کاملاً عادی است.

فرماندار آوج اضافه کرد: هم اکنون ستاد مدیریت بحران شهرستان آوج در حالت آماده باش است و به لطف خدا مشکلی در منطقه نداریم.

وی عنوان کرد: دقایقی پیش اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز اطلاعات لازم را از وضعیت شهرستان کسب کرده و مراتب به ایشان نیز اطلاع داده شده است.

کد مطلب 5055498

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