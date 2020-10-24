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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۵۷

جهانگیری مصوبه پرداخت مطالبات دوساله کارخانجات آرد را ابلاغ کرد

جهانگیری مصوبه پرداخت مطالبات دوساله کارخانجات آرد را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور تصویب نامه موضوع پرداخت مطالبات کارخانجات آرد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد به منظور کمک به صنعت آرد و نان کشور و نیز جبران افزایش هزینه‌های آسیابانی به میزان ۱۱ درصد قیمت آرد، نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه‌های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه‌ای در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه نماید.

هم چنین، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌بایست تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.

مطابق این تصمیم، منابع لازم برای اجرای این تصویب‌نامه پس از تهیه گزارش حسابرسی ویژه یارانه‌ای و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، تلقی و در لوایح بودجه سنواتی برای شرکت یادشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی می‌شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه را به عهده دارد.

کد مطلب 5055502
طیبه بیات

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