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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۱۳

نماینده ولی فقیه در مازندران:

«عدالت» شعار دروغین قدرتهای استکباری است

«عدالت» شعار دروغین قدرتهای استکباری است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه قدرتهای استکباری حامیان دزدان و ظالمان هستند، گفت: عدالت، شعار دروغین قدرتهای استکباری و ضدعدالت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ویژه مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان اظهار داشت: قدرت‌های استکباری طرفدار و پناه ظالمان و چپاولگران است.

وی با بیان اینکه عدالت شعار دروغین قدرت‌های ضد عدالت است، افزود: هرکس چپاول و دزدی می‌کند به کشورهای طرفدار قدرت‌های استکباری فرار می‌کند واین نشان می‌دهد آنان حامیان دزدان و ظالمان هستند.

وی با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: باید سیره نبوی در هفته وحدت به درستی تبیین شود و از سوی دیگر مسئله مبارزه با استکبار جهانی و چرایی استکبارستیزی را برای نسل‌های مختلف جامعه بازگو و تبیین کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم بهره گیری از بسترهای شبکه مجازی برای اجرای برنامه‌های هفته وحدت و ۱۳ آبان تاکید کرد.

کد مطلب 5055512

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