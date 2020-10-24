«عدالت» شعار دروغین قدرتهای استکباری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ویژه مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان اظهار داشت: قدرتهای استکباری طرفدار و پناه ظالمان و چپاولگران است.
وی با بیان اینکه عدالت شعار دروغین قدرتهای ضد عدالت است، افزود: هرکس چپاول و دزدی میکند به کشورهای طرفدار قدرتهای استکباری فرار میکند واین نشان میدهد آنان حامیان دزدان و ظالمان هستند.
وی با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: باید سیره نبوی در هفته وحدت به درستی تبیین شود و از سوی دیگر مسئله مبارزه با استکبار جهانی و چرایی استکبارستیزی را برای نسلهای مختلف جامعه بازگو و تبیین کنیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم بهره گیری از بسترهای شبکه مجازی برای اجرای برنامههای هفته وحدت و ۱۳ آبان تاکید کرد.
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