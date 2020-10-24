نقش مهم روحانیت در جلوگیری از تحریف انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با طلاب جوان و انقلابی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان در رشت با اشاره به ویژگی‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اسلامی بودن، مردمی بودن و استکبارستیزی از جمله این ویژگی‌ها است.

وی با اشاره به نقش مهم مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: در طول ۴۱ سال گذشته بارها دشمنان تلاش کردن تا مردم را از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی جدا کنند که موفق نشدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه یوم الله به فرموده خداوند در قرآن کریم نباید فراموش شوند، گفت: امروز دو خطر تحریف و فراموشی مناسبت‌ها انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نسل جوان برخی از مناسبت‌ها را به یاد ندارند، تصریح کرد: این موضوع زمینه تحریف مناسبت‌ها از سوی دشمنان را فراهم می‌کند که در این میان نقش روحانیت و طلاب بسیار مهم و حائز اهمیت است.

اشجری با بیان اینکه علما و روحانیت در صف نخست مبارزه با استبداد و استعمار و استکبار قرار دارند، بیان کرد: از گذشته تا به امروز بسیاری از روشنگری‌ها از طریق روحانیت و با بهره گیری از تریبون مساجد، نماز جمعه و مجالس انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به نقش و تأثیرگذاری روحانیت در جامعه اسلامی امروز دشمن به دنبال روحانیت است، افزود: ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی از حربه‌های دشمنان است و در ادامه نیز به دنبال این هستند تا نشان دهنده روحانیت اصیل و انقلابی دیگر مدافع انقلاب نیست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام اسلامی هستند، گفت: در طول سال‌های بعد از انقلاب نیز به واسطه ایستادگی همین ملت در برابر دشمنان پیروز شده ایم.

وی با اشاره به اینکه همزمانی ۱۳ آبان با هفته وحدت و ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام، تأکید کرد: باید از ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها و بقاع متبرکه برای تبیین استکبار ستیزی استفاده شود.