به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۵ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۴۰ هزار و ۹۸۵ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۱۸ هزار و ۸۹۱ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر با ۶ هزار و ۱۷۶ و مراکش با ۳ هزار و ۲۰۵ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۷۱۲ هزار و ۴۱۲ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۱۹۰ هزار و مصر نیز با ۱۰۶ هزار بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.