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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۲۵

طبق جدیدترین آمارها؛

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۷۰۷ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۷۰۷ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۵ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۵ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۴۰ هزار و ۹۸۵ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۱۸ هزار و ۸۹۱ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر با ۶ هزار و ۱۷۶ و مراکش با ۳ هزار و ۲۰۵ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۷۱۲ هزار و ۴۱۲ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۱۹۰ هزار و مصر نیز با ۱۰۶ هزار بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 5055524

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