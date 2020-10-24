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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

کشف زمین خواری ۱۰ میلیاردی در زنجان

کشف زمین خواری ۱۰ میلیاردی در زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان زنجان که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود رفع تصرف شد.

به گزاش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان در پی شکایت اداره منابع طبیعی در خصوص تصرف اراضی ملی به متراژ ۲ هکتار واقع در یکی از روستاهای شهرستان زنجان پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با ادامه یافتن تحقیقات پلیس، مشخص شد برخی از ساکنین آن محل از مدت‌ها قبل اقدام به تصرف اراضی منابع طبیعی کرده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: متهم شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، و اراضی مذکور رفع تصرف و در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

جهانبخش گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد.

کد مطلب 5055543

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