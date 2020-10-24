کشف زمین خواری ۱۰ میلیاردی در زنجان

به گزاش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان در پی شکایت اداره منابع طبیعی در خصوص تصرف اراضی ملی به متراژ ۲ هکتار واقع در یکی از روستاهای شهرستان زنجان پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با ادامه یافتن تحقیقات پلیس، مشخص شد برخی از ساکنین آن محل از مدت‌ها قبل اقدام به تصرف اراضی منابع طبیعی کرده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: متهم شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، و اراضی مذکور رفع تصرف و در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

جهانبخش گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد.