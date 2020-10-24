استکبارستیزی مهم ترین آرمان انقلاب/طلاب و روحانیت جریان ساز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با طلاب جوان و انقلابی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به مشارکت مردم و به رهبری امام خمینی به ثمر نشست، اظهار کرد: در طول ۴۱ سال گذشته وجود همین مردم سبب حفظ انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه ریزش برخی چهره‌های انقلابی در این سال‌ها نتوانست خدشه‌ای به حرکت انقلابی ملت ایران وارد کند، افزود: یکی از اقداماتی که روحانیت و طلاب باید انجام دهند نقش اراده مردم در شکل گیری و پیروزی انقلاب را برای جامعه تبیین کنند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان اراده مردم را پشتوانه‌ای بزرگ برای آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی استکبار ستیزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز باید در حوزه تبلیغ به موضوع استکبار ستیزی ملت ایران تأکید شود، گفت: در این میان نقش روحانیت و طلاب در برجسته کردن تفکر استکبار ستیزی بسیار مهم است.

پوریوسفی با تأکید بر اینکه باید آرمان‌های انقلاب به ویژه استکبار ستیزی حفظ و زنده نگهداشته شود، تصریح کرد: نیازمند جریان سازی طلاب در این زمینه هستیم.