خرید، آزمایش و نگهداری اس‌-۴۰۰ به معنی دورشدن آنکارا از ناتو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز در خصوص واکنش منفی آمریکا به آزمایش سامانه اس -۴۰۰ توسط کشورش اعلام کرد: خرید، آزمایش و نگهداری سامانه دفاع موشکی اس -۴۰۰ به معنی دورشدن ما از ناتو نیست.

وزیر دفاع ترکیه در این باره گفت: کنترل و آماده سازی‌های سامانه دفاع هوایی و موشکی اس -۴۰۰ طبق برنامه زمانبندی شده پیش می‌رود.

خلوصی آکار در خصوص مناقشه جاری در منطقه قره باغ نیز اضافه کرد: نهادهای بین‌المللی باید درک کنند که برقراری صلح و ثبات پایدار با خروج ارمنستان از قره باغ حاصل خواهد شد.

این در حالیست که «جاناتان راث هافمن» سخنگوی ارشد پنتاگون دیروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که آزمایش سامانه اس -۴۰۰ از سوی ترکیه ممکن است برای روابط آنکارا- واشنگتن پیامدهای جدی در پی داشته باشد.

گفتنی است که وزارت خارجه آمریکا هم شامگاه جمعه بیانیه ای مشابه صادر کرد. هافمن نیز با تکرار مواضع واشنگتن گفت که یک سامانه عملیاتی اس ۴۰۰ با تعهدات ترکیه به عنوان متحد آمریکا و عضو ناتو همخوانی ندارد.