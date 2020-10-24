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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۲۴

رئیس علوم پزشکی زنجان خبر داد:

شناسایی ۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در زنجان

شناسایی ۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در زنجان

زنجان- رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای چهار هزار و ۴۰۵ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۵۰۰ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۶۱۶ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز سه هزار و ۵۵۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۱۵۶ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 5055570

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