کابل: طالبان ۵۰ نفر را کُشت و ۱۳۷ غیرنظامی را زخمی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، طارق آرین سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز شنبه درباره افزایش خشونت‌ها در این کشور در سخنانی اعلام کرد: در جریان حملات یک هفته اخیر گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان ۵۱ غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص اضافه کرد: طی یک هفته گذشته ۳۵۶ حمله مسلحانه و ۵۲ بمب‌گذاری در افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آن ۱۳۷ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

طارق آرین اضافه کرد: در درگیری گروه طالبان با نیروهای امنیتی ۴۰۳ شبه‌نظامی کشته و ۱۳۷ تن دیگر زخمی شدند.

این در حالیست که گروه طالبان تا کنون به اظهارات سخنگوی وزارت کشور افغانستان واکنش نشان نداده است.