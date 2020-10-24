  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۲۸

در هفته گذشته؛

کابل: طالبان ۵۰ نفر را کُشت و ۱۳۷ غیرنظامی را زخمی کرد

کابل: طالبان ۵۰ نفر را کُشت و ۱۳۷ غیرنظامی را زخمی کرد

سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: در جریان حملات یک هفته اخیر گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان، ۵۰ نفر کُشته شده و ۱۳۷ غیرنظامی نیز زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، طارق آرین سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز شنبه درباره افزایش خشونت‌ها در این کشور در سخنانی اعلام کرد: در جریان حملات یک هفته اخیر گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان ۵۱ غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص اضافه کرد: طی یک هفته گذشته ۳۵۶ حمله مسلحانه و ۵۲ بمب‌گذاری در افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آن ۱۳۷ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

طارق آرین اضافه کرد: در درگیری گروه طالبان با نیروهای امنیتی ۴۰۳ شبه‌نظامی کشته و ۱۳۷ تن دیگر زخمی شدند.

این در حالیست که گروه طالبان تا کنون به اظهارات سخنگوی وزارت کشور افغانستان واکنش نشان نداده است.

کد مطلب 5055575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها