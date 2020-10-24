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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۴۸

آذری جهرمی در تماس با مدیرکل ارتباطات گیلان تأکید کرد:

تا رفع مشکل اینترنت منطقه بلوکات حق بازگشت به رشت را ندارید

تا رفع مشکل اینترنت منطقه بلوکات حق بازگشت به رشت را ندارید

رشت- در پی انتشار تصویری از دانش آموزان منطقه بلوکات رودبار آذری جهرمی وزیر ارتباطات با مدیرکل ارتباطات گیلان تماس و خواستار حضور میدانی و حل مشکل اینترنت این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز انتشار تصویری از تعدادی دانش آموز در یکی از روستاهای شهرستان رودبار که برای استفاده از اینترنت بروی جدول کنار خیابان نشسته بودند سبب شد تا وزیر ارتباطات با مدیرکل ارتباطات گیلان تماس و از وی خواست تا شخصاً در این منطقه حاضر و تا رفع نشدن مشکل به مرکز استان باز نگردد.

گفتنی است مدیرکل ارتباطات و مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان به وجود مشکل اینترنت در منطقه بلوکات شهرستان رودبار اذعان داشته‌اند.

در همین رابطه فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: وضعیت پوشش اینترنت در روستای برابور در منطقه بلوکات شهرستان رودبار در حال بررسی است.

محمد رحمتی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز با بیان اینکه این روستا یک مدرسه با ۱۶ دانش آموز دارد، گفت: با توجه به عدم پوشش مناسب اینترنت در این منطقه کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

همچنین رحمتی انتشار این تصویر را شیطنت یکی از دانش آموزان عنوان کرد و ادامه داد: این دانش آموز با هماهنگی همکلاسی‌ها خود اقدام به تهیه و انتشار این عکس کرده است.

کد مطلب 5055590

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    نظرات

    • مسعود IR ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      بهترین وزیری که تو این مملکت کار خود را در جهت خدمت به مردم انجام میدهد همین جناب دکتر آذری جهرمی است.تشکر فراوان از ایشان داریم ،خدا قوت

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