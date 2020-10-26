به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از ۳۳۴ هزار و ۲۰۰ سیم کارت در راستای اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی میکنند، مسدود شده است.
این آمار مربوط به پایان مهرماه ۹۹ است و طی ۷ ماه گذشته حدود ۱۰۰ هزار سیم کارت به دلیل ارسال پیامکهای مزاحم تبلیغاتی از سوی رگولاتوری قطع شده است.
این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شمار قطع سیم کارت مزاحم پیامکی را حدود ۲۴۶ هزار سیم کارت اعلام کرده بود.
برخورد با موضوع تبلیغات پیامکی از حدود ۲ سال گذشته در قالب مسدود سازی سیم کارتهای شخصی که پیامکهای مزاحم تبلیغاتی ارسال میکنند، دنبال میشود.
اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی میکنند، از بهمن ماه سال ۹۷ و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. اگرچه بیش از ۳۳۰ هزار سیم کارت تاکنون به دلیل این تخلف مسدود شده است، اما شواهد نشان میدهد که مشترکان تلفن همراه همچنان از دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته گلایهمندند و این سیاست، مشکل را به صورت ۱۰۰ درصد حل نکرده است. با این وجود اما روند برخورد با متخلفان سرعت یافته است.
کاربرانی که از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که با شمارههای شخصی برای آنها ارسال میشوند ناراضی هستند، میتوانند از طریق سامانه دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» شمارههایی که این پیامکها را ارسال کردهاند به رگولاتوری اعلام کنند.
مطابق با آمار رگولاتوری، بیشترین اعتراضات از پیامکهای تبلیغاتی مربوط به پیامکهایی است که از سمت سیم کارتهای شخصی و به صورت انبوه ارسال میشود. از آنجایی که از این سیم کارتها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، این تخلف بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این سیمکارتها ارسال میشود قابل شناسایی است.
به همین دلیل رگولاتوری از مشترکانی که این پیامکها را دریافت میکنند خواسته که از طریق کد دستوری، مشخصات این سیمکارتهای مزاحم را گزارش دهند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آذرماه ۹۸ وعده تشدید برخورد با افرادی را که با شمارههای شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم میکنند داد و اعلام کرده بود که تصمیم دارد تمام سیم کارتهای متعلق به مشترکی که از سیمکارت خود برای ارسال پیامکهای مزاحم استفاده میکند را غیرفعال کند. البته به نظر میرسد این روش فعلاً اجرایی نشده است.
مشترکان موبایل همچنین میتوانند با شمارهگیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (#۸۰۰*) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامکهای انبوه تبلیغاتی خود اقدام کنند.
در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینهای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت میکند میتواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.
