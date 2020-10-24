۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر ظهر شنبه در بازدید از بافت تاریخی نهاوند گفت: میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است که با شناسایی و حفظ آن، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می‌شود و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌شود.

وی گفت: میراث فرهنگی و ابنیه های تاریخی بیان کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‌های طبیعی هر کشوری است که شکل گیری و به وجود آمدن آن در طی سال‌های متمادی صورت گرفته است.

مالمیر بابیان اینکه نیروها و عواملی که پدیدآورنده این گونه آثار طبیعی و انسانی هستند، در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‌اند، گفت: آنچه ما امروز شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرف عوامل انسانی بر آنهاست که چشم اندازهای متنوعی را به وجود آورده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: ۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند وجود دارد که این بافت فرسوده بیشتر در مناطق مرکزی شهر از جمله خیابان معلم، دوخواهران، گل زرد واقع است و بافت میانی و مرکزی شهر را تشکیل می‌دهند.

مالمیر ادامه داد: شهرستان تاریخی نهاوند دارای حدود ۲۰۰ اثر تاریخی شناخته شده شامل بناها، محوطه‌ها و تپه‌ها است که از این ۲۰۰ اثر تاریخی، حدود ۱۰۰ اثر به ثبت آثار ملی رسیده است.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند نیز از اتمام فاز چهارم محوطه سازی سراب فارسبان نهاوند خبر داد.

محسن جانجان گفت: در سه سال اخیر اقدامات زیرساختی متعدد و قابل توجهی در حوزه‌گردشگری نهاوند اجرایی شد.

جانجان گفت: این اقدامات شامل ساماندهی مبلمان محیطی و اجرای سنگ فرش به صورت طبیعی، ساخت نیمکت و اصلاح سکوهای نشیمن داخل محوطه سراب در فاز چهارم ساماندهی با اعتبار دومیلیارد ریال و اجرای برج نوری در داخل سراب با اعتبار چهار میلیارد ریال بوده است.