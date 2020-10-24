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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۳۲

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان:

۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند شناسایی شده است

۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند شناسایی شده است

همدان - مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: ۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در نهاوند شناسایی شده که بیشتر در مناطق مرکزی شهر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر ظهر شنبه در بازدید از بافت تاریخی نهاوند گفت: میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است که با شناسایی و حفظ آن، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می‌شود و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌شود.

وی گفت: میراث فرهنگی و ابنیه های تاریخی بیان کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‌های طبیعی هر کشوری است که شکل گیری و به وجود آمدن آن در طی سال‌های متمادی صورت گرفته است.

مالمیر بابیان اینکه نیروها و عواملی که پدیدآورنده این گونه آثار طبیعی و انسانی هستند، در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‌اند، گفت: آنچه ما امروز شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرف عوامل انسانی بر آنهاست که چشم اندازهای متنوعی را به وجود آورده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: ۱۲۷ هکتار بافت فرسوده در شهر نهاوند وجود دارد که این بافت فرسوده بیشتر در مناطق مرکزی شهر از جمله خیابان معلم، دوخواهران، گل زرد واقع است و بافت میانی و مرکزی شهر را تشکیل می‌دهند.

مالمیر ادامه داد: شهرستان تاریخی نهاوند دارای حدود ۲۰۰ اثر تاریخی شناخته شده شامل بناها، محوطه‌ها و تپه‌ها است که از این ۲۰۰ اثر تاریخی، حدود ۱۰۰ اثر به ثبت آثار ملی رسیده است.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند نیز از اتمام فاز چهارم محوطه سازی سراب فارسبان نهاوند خبر داد.

محسن جانجان گفت: در سه سال اخیر اقدامات زیرساختی متعدد و قابل توجهی در حوزه‌گردشگری نهاوند اجرایی شد.

جانجان گفت: این اقدامات شامل ساماندهی مبلمان محیطی و اجرای سنگ فرش به صورت طبیعی، ساخت نیمکت و اصلاح سکوهای نشیمن داخل محوطه سراب در فاز چهارم ساماندهی با اعتبار دومیلیارد ریال و اجرای برج نوری در داخل سراب با اعتبار چهار میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 5055600

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