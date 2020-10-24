نجات جان دختربچه ۱۰ ساله از میان شعله های آتش

سیدصادق پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه صبح امروز شنبه شهروندان در تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ از آتش سوزی یک باب منزل مسکونی در ۱۸ متری رسالت خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی ،۱۲و ۱۸ را به محل آتش سوزی اعزام کرد.

وی گفت: آتش نشانان به محض استقرار در محل حادثه به صورت همزمان ضمن انجام عملیات اطفای حریق جستجو برای مصدومین احتمالی را شروع کرده و یک نفر از ساکنان ساختمان که دختر بچه‌ای ۱۰ ساله بود را از داخل دود و آتش خارج کردند.

وی با بیان اینکه شدت حادثه به حدی بود که دختر ۱۰ ساله به علت دودزدگی شدید دچار بیهوشی شده بود اما با مهارت آتش نشانان در انجام تنفس مصنوعی مصدوم به هوش آمده و پس از رسیدن عوامل اورژانس برای اقدامات بعدی تحویل اکیپ فوریت‌های پزشکی شد، گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و آتش نشانان پس از اتمام عملیات و ایمن سازی محل حریق به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان همچنین به بیان عملیات انجام شده روز گذشته توسط آتش نشانان اشاره کرد و گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات دیروز ۶ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانان همدان انجام شد.

وی ادامه داد: دیروز شهروندان ۳۶۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس ۱۱ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۸ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۳۰۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

پورسینا اضافه کرد: عملیات انجام شده در این مدت شش مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در بلوار مدنی، حریق باغ در بلوار بعثت، دو مورد حریق ضایعات در بلوار نجفی و پارک مردم و دو مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار ارم بوده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان شریعتی و بلوار بعثت و ۳ مورد نجات حیوانات در سعیدیه، شهرک اندیشه و میدان رسالت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تعداد سه نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.