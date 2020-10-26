به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هادی نظیری عصر یکشنبه در جلسه آغاز به کار ستاد مردمی کرونا در استان همدان که در امام جمعه همدان برگزار شد، با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری در ستاد ملی کرونا روح تازه‌ای در بین مسئولان و مدیریت کشور دمید، اظهار کرد: در راستای لبیک به دستورات اخیر مقام معظم رهبری شبکه تبلیغ استان، هیئت‌های مذهبی و دیگر تشکل‌های دینی در ابعاد مختلف در کمیته‌های ستاد مردمی نقش آفرینی خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر نقش روحانیت در ترویج فرهنگ رعایت مسائل بهداشتی، عنوان کرد: یکی از مبلغان در روستایی در شهرستان اسدآباد توانست مانع از برگزاری چهار مجلس عروسی شود که این امر نشان دهنده نقش مهم روحانیت در بین مردم است.

وی با بیان اینکه احیای ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد نشاط در جامعه ضروری است، گفت: نباید از بحث تضرع، دعا و نیایش همان طور که حضرت آقا فرمودند غافل شویم.

حجت الاسلام نظیری افزود: در این زمینه باید الگوهای جدیدی را متناسب با شرایط موجود برای مردم معرفی کنیم و بهترین کار نیز تفسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این رابطه است.

امام جمعه همدان نیز با بیان اینکه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ستاد ملی کرونا همه ما موظف هستیم به فرمان رهبری لبیک بگوییم، گفت: شرایط فعلی ویروس کرونا نسبت به قبل پیچیده‌تر شده است.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی بابیان اینکه فعالیت‌های مردمی کم رنگ شده در حالی که نیازمندی به کمک‌های مردمی در جامعه بیشتر شده است؛ افزود: باید ستاد مردمی کرونا در استان همدان بار دیگر تشکیل شود و در کنار ستاد استانی به مقابله با این ویروس منحوس و ریشه کن کردن آن کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه همکاری بسیج، قرارگاه خاتم و سایر گروه‌های مردمی باید به صورت فراگیر ادامه پیدا کند، گفت: باید با نیازسنجی دقیق وارد میدان عمل شد.