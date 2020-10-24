انتصاب سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به ناصر آخوندی آمده است:«نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب می شوید.

امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال "جهش تولید" نام گذاری شده است با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین توفیق باشید.»

شایان ذکر است ناصر آخوندی در حال حاضر عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است.