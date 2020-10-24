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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۰۰

بخشدار کهریزک:

بیش از ۳۰ تن گوشت فاسد در کهریزک کشف شد

بیش از ۳۰ تن گوشت فاسد در کهریزک کشف شد

ری- بخشدار کهریزک از کشف و معدوم سازی بیش از ۳۰ تن گوشت فاسد در کهریزک خبر داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی عصر شنبه در حاشیه بازدید از واحد سردخانه نگهداری از گوشت در کهریزک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وظایف حاکمیتی و در راستای بازرسی‌های سرزده از واحدهای عرضه مرغ و گوشت در بخش کهریزک که با حضور بازرسان اتاق اصناف، حوزه قضائی، بخشداری کهریزک، دامپزشکی و مأموران انتظامی صورت گرفت، مقادیر زیادی گوشت منجمد برزیلی فاسد کشف شد.

وی ادامه داد: با بازرسی از این واحد متخلف بیش از ۳۰ تن گوشت غیرقابل مصرف (فاسد) کشف و به منظور معدوم‌سازی به سردخانه تحت نظارت اداره دامپزشکی شهرستان ری تحویل داده شد.

بخشدار کهریزک تصریح کرد: پرونده تخلف این واحد صنفی توسط نماینده دامپزشکی شهرستان ری مورد پیگرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

کد مطلب 5055675

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