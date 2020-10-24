بیش از ۳۰ تن گوشت فاسد در کهریزک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی عصر شنبه در حاشیه بازدید از واحد سردخانه نگهداری از گوشت در کهریزک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وظایف حاکمیتی و در راستای بازرسیهای سرزده از واحدهای عرضه مرغ و گوشت در بخش کهریزک که با حضور بازرسان اتاق اصناف، حوزه قضائی، بخشداری کهریزک، دامپزشکی و مأموران انتظامی صورت گرفت، مقادیر زیادی گوشت منجمد برزیلی فاسد کشف شد.
وی ادامه داد: با بازرسی از این واحد متخلف بیش از ۳۰ تن گوشت غیرقابل مصرف (فاسد) کشف و به منظور معدومسازی به سردخانه تحت نظارت اداره دامپزشکی شهرستان ری تحویل داده شد.
بخشدار کهریزک تصریح کرد: پرونده تخلف این واحد صنفی توسط نماینده دامپزشکی شهرستان ری مورد پیگرد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
ری- بخشدار کهریزک از کشف و معدوم سازی بیش از ۳۰ تن گوشت فاسد در کهریزک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی عصر شنبه در حاشیه بازدید از واحد سردخانه نگهداری از گوشت در کهریزک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وظایف حاکمیتی و در راستای بازرسیهای سرزده از واحدهای عرضه مرغ و گوشت در بخش کهریزک که با حضور بازرسان اتاق اصناف، حوزه قضائی، بخشداری کهریزک، دامپزشکی و مأموران انتظامی صورت گرفت، مقادیر زیادی گوشت منجمد برزیلی فاسد کشف شد.
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