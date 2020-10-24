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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۰۶

در واکنش به سخنان اردوغان؛

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

در ادامه تشدید تنش میان فرانسه و ترکیه و به دنبال حمله اردوغان به ماکرون، پاریس سفیر خود را از آنکارا فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه فرانسه امروز شنبه سفیر خود را از آنکارا فراخواند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این اقدام فرانسه در واکنش به سخنان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه علیه «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی وی به انجام رسیده است.

گفتنی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه ساعاتی پیش با انتقاد از رئیس‌جمهور فرانسه به دلیل انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در این کشور خطاب به امانوئل ماکرون اعلام کرده بود: درباره رئیس‌جمهوری که با میلیون‌ها عضو از گروه‌های اعتقادی مختلف به این شکل برخورد می‌کند، چه می‌توان گفت: اول از همه، آزمایش سلامت روان انجام بده.

کد مطلب 5055688

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      24 2
      پاسخ
      همه چیز وارونه شده به جای آن که سفرای کشورهای اسلامی پاریس را ترک کنند آنها سفیرشان را احضار کردند

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