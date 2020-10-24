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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۲۷

مدیر شبکه بهداشت شهریار:

واحدهای متخلف بهداشتی شهریار پلمب شدند

واحدهای متخلف بهداشتی شهریار پلمب شدند

شهریار- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار از پلمب تعدادی از واحدهای صنفی این شهرستان به دلیل بی اعتنایی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد.

محمدهادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و پلمب چهار واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهریار خبر داد و افزود: قهوه‌خانه‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی، تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و … طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می‌بایست تعطیل باشند.

وی افزود: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهریار به همراه نماینده‌های فرمانداری این شهرستان به طور مداوم از واحدهای صنفی بازدید به عمل می‌آورند و در برخورد با متخلفان و افرادی که به پروتکل‌های بهداشتی بی توجهی می‌کنند، تردید نخواهند کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار با تاکید بر لزوم قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا گفت: همه باید در این راستا کمک کنیم و هرکس کوتاهی کند، نه تنها به خود و اطرافیان که به جامعه خسارت وارد خواهد آورد.

کد مطلب 5055703

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