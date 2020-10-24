واحدهای متخلف بهداشتی شهریار پلمب شدند

محمدهادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و پلمب چهار واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهریار خبر داد و افزود: قهوه‌خانه‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی، تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و … طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می‌بایست تعطیل باشند.

وی افزود: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهریار به همراه نماینده‌های فرمانداری این شهرستان به طور مداوم از واحدهای صنفی بازدید به عمل می‌آورند و در برخورد با متخلفان و افرادی که به پروتکل‌های بهداشتی بی توجهی می‌کنند، تردید نخواهند کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار با تاکید بر لزوم قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا گفت: همه باید در این راستا کمک کنیم و هرکس کوتاهی کند، نه تنها به خود و اطرافیان که به جامعه خسارت وارد خواهد آورد.