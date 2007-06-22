اودیسه هومر برای نوجوانان ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را یاروسلا هولاک برای مخاطبان نوجوان نوشته که قرار است تا اواخر تیرماه امسال راهی بازار کتاب شود. " اودیسه هومر" در ردیف یکی از جاودانه ترین منظومه های کهن جهان با قدمتی سه هزار ساله به حساب می آید.

حسین ابراهیمی الوند در این اثر تلاش کرده است ضمن بازآفرینی اثر برای نوجوانان به الگوی متن اصلی نیز وفادار باشد. این داستان با نوآوری و ابداعاتی در امر ترجمه همراه بوده تا برای مخاطب خود خواندنی و جذاب به نظر بیاید.

ابراهیمی علاوه بر این کتاب اخیرا مجموعه سه جلدی " چرخ گردون " را نیز به وسیله انتشارات قدیانی منتشر کرده است. " جاده سفید "، " چشم اسب " و " رد پای باد " به ترتیب عناوین جلد های اول تا سوم این مجموعه را تشکیل می دهند.

"چرخ گردون" به قلم جمیله گوین - نویسنده معاصر هندی - در قالب رمانی دنباله دار برای نوجوانان نوشته شده است.