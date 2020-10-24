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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۲۱

در گردهمایی اعتراضی در شهر بیت المقدس؛

معترضان باردیگر خواهان استعفای فوری نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند

معترضان باردیگر خواهان استعفای فوری نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند

معترضان مخالف نتانیاهو در برابر محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی گردهم آمدند و خواستار استعفای او شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تصاویر زنده از بیت المقدس گردهمایی معترضان «بنیامین نتانیاهو» را در برابر محل اقامت وی در روز شنبه نشان می‌دهند. این معترضان خواستار استعفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل فساد و سو مدیریت وی در مقابله با شیوع کرونا در سرزمین‌های اشغالی شدند.

این اعتراض‌های مردمی که ظرف چند ماه گذشته به طور مرتب در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود، گاهی اوقات به درگیری با نیروهای پلیس می‌انجامد.

راهپیمایی معترضان علاوه بر آنکه در برابر محل اقامت نتانیاهو در خیابان بلفور شهر بیت المقدس برگزار می‌شود، شهر تل آویو و سایر مناطق فلسطین اشغالی نیز شاهد برگزاری این گونه گردهمایی‌های اعتراضی است.

کد مطلب 5055718

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